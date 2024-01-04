Появилось видео, как выглядит фабрика по производству тактической одежды "М-Тас" в Киеве после прилетов ракет. Сотрудники предприятия не пострадали, так как их заблаговременно эвакуировали.

О состоянии предприятия сообщил руководитель маркетинга компании Алексей Донченко в комментарии украинским СМИ.

Он заявил, что вследствие атаки разрушены склады и производственные мощности. В результате пожара на складах после российского обстрела сгорел большой склад с материалами. Уничтожено сырье, которого могло хватить на год. Многие материалы в Украину привезли из других стран. Причем возобновить поставки будет трудно. Кроме прочего на это нужно много денег.

"Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы", - отметил Донченко.

Он добавил, что в результате ракетной атаки уничтожено два цеха: цех раскроя и пошива, где изготавливали плитоноски. Процессы были максимально автоматизированы и работа выполнялась почти без вмешательства людей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве три ракеты ударили по фабрике военной одежды, которую носят Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Компания "М-Тас" производит тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие аксессуары.

Сегодня экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что во время ракетной атаки по Киеву 29 декабря были поражены военные предприятия - государственное КБ "Луч" и завод "Артем", погибли их работники. А во время налета 2 января в Киеве были атакованы завод по производству электротехники "Квазар", ремонтный завод военной техники и завод "Маяк".