Во время ракетной атаки по Киеву 29 декабря были поражены военные предприятия - государственное КБ "Луч" и завод "Артем", погибли их работники. А во время атаки 2 января в Киеве были атакованы завод по производству электротехники "Квазар", ремонтный завод военной техники и завод "Маяк".

Об этом заявил в соцсети экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на источники.

По словам Мосийчука, после декабрьского удара силовики усиленно ищут наводчиков по КБ "Луч" и заводу "Артем".

"Да вы хоть с Википедии адрес уберите, зачем наводчика искать?" - воскликнул экс-нардеп.

Журналистка издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко написала, что во время атаки 29 декабря далеко не все объекты удалось спасти от ударов. По ее данным, по военным предприятиям вообще прилетает постоянно.

"Летом этого года были уничтожены мощности одного из частных производителей дронов, которые должны были полететь на 40 км", - заявила она.

При этом Николаенко тоже сообщила, что информацию о местонахождении многих украинских производителей оружия можно легко найти в открытом доступе.

Отметим, что и завод "Артема", и КБ "Луч" находятся рядом со станцией метро "Лукьяновская", которая пострадала от прилетов.

Вчера бывший народный депутат Игорь Луценко сообщил, что по зданию мастерской, где разрабатывают и модернизируют украинские дроны, 2 января был прилет ракеты.