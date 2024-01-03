По зданию мастерской, где разрабатывают и модернизируют украинские дроны, вчера был прилет ракеты.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший народный депутат, служащий в ВСУ, Игорь Луценко.

"Сегодня в здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета. К счастью, из наших никто не ранен, объем материального ущерба уточняем", – написал Луценко.

Пост датируется вчерашним числом. Где находилась мастерская, экс-нардеп не сообщает.

Ранее мы рассказывали о прилете ракет по пошивочному цеху предприятия М-ТАС, продукцию которого носят президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.

Также мы приводили перечень объектов, пострадавших в Киеве во время ракетной атаки 2 января.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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