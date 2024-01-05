За сутки город Курахово в Донецкой области атаковали пятью ракетами С-300.

Об этом сообщает в пятницу, 5 января, пресс-служба полиции Донецкой области.

Разрушены 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия и другая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

Еще шесть ракет С-300 выпустили по Мирнограду. Есть повреждения на территории одного из предприятий.

В целом по Донецкой области за сутки два человека погибли и еще двое ранены. В регионе зафиксировано 24 обстрела. Под удар попали шесть населенных пунктов.

Ранее мы писали, что РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой зоне, которая более 10 раз подвергалась обстрелам. Предварительно, обошлось без жертв, но серьезно повреждено оборудование.

Также накануне ночью россияне обстреляли ракетами центр города Курахово. Разрушены детсад, школа, кафе, повреждены жилые дома.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

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