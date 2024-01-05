Ночью 5 января над Кривым Рогом в Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть российских беспилотников. Обломки дронов упали на территорию неработающего предприятия.

Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

По словам Вилкула, во время ночной атаки беспилотников обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 4 декабря россияне запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты и два беспилотника. Дроны атаковали с юго-восточного направления и были сбиты в Хмельницкой области. Ракеты же нанесли удары по Харьковской и Донецкой областям.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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