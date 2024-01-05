Ночью россияне ударили тремя "Шахедами" по поселку в Херсонской области. Пострадали семь человек
Ночью 5 января россияне ударили тремя беспилотниками "Шахед" по поселку Высокий Тягинской общины Херсонской области. Пострадали семь человек, один из них госпитализирован.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
"Удары пришлись по административному зданию и модульному городку. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени.
Еще один житель, 43-х лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.
Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. Их спасло укрытие, куда они успели добраться до момента вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что ночью силы ПВО сбили над Кривым Рогом шесть российских беспилотников. Обломки дронов упали на территории неработающего предприятия, обошлось без пострадавших.
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