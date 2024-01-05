Ночью 5 января россияне ударили тремя беспилотниками "Шахед" по поселку Высокий Тягинской общины Херсонской области. Пострадали семь человек, один из них госпитализирован.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

"Удары пришлись по административному зданию и модульному городку. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени.

Еще один житель, 43-х лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. Их спасло укрытие, куда они успели добраться до момента вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ночью силы ПВО сбили над Кривым Рогом шесть российских беспилотников. Обломки дронов упали на территории неработающего предприятия, обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне.