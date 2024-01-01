В понедельник, 1 января, в Херсонской области российский снаряд попал в частный дом. Погибла женщина 73-х лет.

Об этом в телеграм-канале сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня утром враг атаковал с. Велетенське Белозерской громады. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, полностью разрушив его. Под завалами оказались два человека, которых вытащили спасатели.

К сожалению, 73-летняя пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одну 50-летнюю женщину спасатели транспортировали в скорую машину. Она госпитализирована", - говорится в сообщении.

Фото ГСЧС

Ранее стало известно, что из-за обстрелов поселков в Запорожской и Херсонской областях погибли мирные жители.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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