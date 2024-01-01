Херсонская область в новогоднюю ночь вновь была под обстрелами. За прошедшие сутки оккупационные войска РФ выпустили по подконтрольным Украине населенным пунктам области 565 снарядов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обстрел велся из разного вида оружия.

"В новогоднюю ночь враг не оставлял в покое жителей Херсона. Из-за вражеских атак в городе возникло шесть пожаров. Все возгорания ликвидированы. К тушению привлекалось 33 пожарных и 9 единиц техники", - сообщает ГСЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли не менее двадцати ударов по Михайловке Херсонской области.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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