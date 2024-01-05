РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой зоне, которая более 10 раз подвергалась обстрелам
РФ в очередной раз атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая уже более 10 раз подвергалась обстрелам.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем телеграм-канале.
Предварительно, обошлось без жертв, но серьезно повреждено оборудование.
Энергетики уже приступили к ликвидации последствий.
Отметим, что перед этим пять украинских энергетиков получили ранения во время очередного российского обстрела теплоэлектростанции в прифронтовой зоне. По данным Донецкой областной прокуратуры, атакованный РФ объект энергетики - это Кураховская ТЭС. Пострадавшие энергетики - мужчины от 35 до 56 лет.
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