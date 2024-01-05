РФ в очередной раз атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая уже более 10 раз подвергалась обстрелам.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем телеграм-канале.

Предварительно, обошлось без жертв, но серьезно повреждено оборудование.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий.

Отметим, что перед этим пять украинских энергетиков получили ранения во время очередного российского обстрела теплоэлектростанции в прифронтовой зоне. По данным Донецкой областной прокуратуры, атакованный РФ объект энергетики - это Кураховская ТЭС. Пострадавшие энергетики - мужчины от 35 до 56 лет.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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