Сегодня утром российские войска сбросили на Пивничное Донецкой области две авиабомбы. Погибла женщина, еще одна получила ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы - попали в 2 многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена ​​в больницу", - написал он.

Три дома частично разрушены.

Напомним, сегодня ночью РФ обстреляла город Покровск Донецкой области. В результате обстрела повреждено админздание. Есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что за сутки город Курахово в Донецкой области атаковали пятью ракетами С-300. Разрушены 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия и другая инфраструктура.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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