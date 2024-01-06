За сутки российские военные обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью российские военные обстреляли Купянск. Повредили учебное здание и частный дом. Из-под завалов достали пострадавшую.

"В 00:15 оккупанты нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. Попадание на территории лицея. Повреждено здание учебного заведения. Около 00:40 в результате обстрела из РСЗО г. Купянск поврежден дом. Из-под завалов деблокирована 61-летняя женщина. Пострадавшую с травмой стопы доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Липцы Харьковского района. Повреждены дом, административное здание, складские помещения.

В Казачьей Лопани Харьковского района поврежден частный дом, летняя кухня.

Ранее сообщали, что за сутки россияне выпустили по Курахово пять ракет. Повреждены дома, предприятия и учебные заведения.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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