В Харьковской области россияне обстреляли более 15 населенных пунктов
За сутки российские военные обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ночью российские военные обстреляли Купянск. Повредили учебное здание и частный дом. Из-под завалов достали пострадавшую.
"В 00:15 оккупанты нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. Попадание на территории лицея. Повреждено здание учебного заведения. Около 00:40 в результате обстрела из РСЗО г. Купянск поврежден дом. Из-под завалов деблокирована 61-летняя женщина. Пострадавшую с травмой стопы доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также россияне обстреляли Липцы Харьковского района. Повреждены дом, административное здание, складские помещения.
В Казачьей Лопани Харьковского района поврежден частный дом, летняя кухня.
Ранее сообщали, что за сутки россияне выпустили по Курахово пять ракет. Повреждены дома, предприятия и учебные заведения.
Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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