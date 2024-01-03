СБУ нашла и заставила извиняться очередных блогеров, которые опубликовали видео вчерашних прилетов по Киеву.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"Служба безопасности установила личности четырех жителей столицы, незаконно распространявших информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки на Киев. Утром 2 января они провели несанкционированную видеосъемку прилетов по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях", - сказано в публикации.

Полученную информацию противник мог использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву, считают в СБУ.

Во время обысков у блогеров правоохранители нашли мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.

В настоящее время продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.

СБУ в очередной раз напомнила о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий обстрелов. Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

Ранее летом мы писали, что в Киеве огласили приговор четырем гражданам за съемку работы ПВО в мае.

А в декабре сообщали, что в Одессе суд вынес приговор китайскому блогеру, который снимал работу ПВО.