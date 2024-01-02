СБУ заблокировала в Киеве две веб-камеры, которые были взломаны российскими спецслужбами и снимали работу ПВО
Служба безопасности Украины сообщает, что заблокировала две веб-камеры, которые были взломаны российскими спецслужбами и "засветили" работу ПВО в Киеве во время утренней ракетной атаки.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Они транслировали работу ПВО и локации критической инфраструктуры. Теперь их демонтировали.
Одно устройство находилось на балконе многоэтажки и использовалось местным ОСМД для мониторинга территории во дворе. Второе жители другого ЖК использовали, чтобы следить парковкой во дворе.
СБУ утверждает, что камеры были взломаны российскими спецслужбами, в результате они смогли менять их угол обзора и подключили ее к YouTube.
Всего с начала вторжения РФ была заблокирована работа около 10 тыс. IP-камер, которые РФ могла использовать для корректировки ракетных обстрелов.
СБУ призывает владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств.
Ранее мы писали, что российские хакеры взламывают камеры слежения в украинских кафе, чтобы с их помощью отслеживать движение колонн ВСУ.
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