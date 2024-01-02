Служба безопасности Украины сообщает, что заблокировала две веб-камеры, которые были взломаны российскими спецслужбами и "засветили" работу ПВО в Киеве во время утренней ракетной атаки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они транслировали работу ПВО и локации критической инфраструктуры. Теперь их демонтировали.

Одно устройство находилось на балконе многоэтажки и использовалось местным ОСМД для мониторинга территории во дворе. Второе жители другого ЖК использовали, чтобы следить парковкой во дворе.

СБУ утверждает, что камеры были взломаны российскими спецслужбами, в результате они смогли менять их угол обзора и подключили ее к YouTube.

Всего с начала вторжения РФ была заблокирована работа около 10 тыс. IP-камер, которые РФ могла использовать для корректировки ракетных обстрелов.

СБУ призывает владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств.

Ранее мы писали, что российские хакеры взламывают камеры слежения в украинских кафе, чтобы с их помощью отслеживать движение колонн ВСУ.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.