В СБУ заявили, что разоблачили группу агентов РФ, которые навели ракеты на объекты в Запорожье во время обстрела 18 октября.

Тогда был прилет одной из шести ракет по многоэтажному дому в центре города, погибли пять человек.

По данным СБУ, координировал обстрел местный житель, резидент под псевдонимом "Палестинец". Он является представителем запорожского клуба военной реконструкции.

В середине октября 2023 года его "дистанционно" завербовала ФСБ. После этого подозреваемый привлек к этой деятельности еще четырех человек.

По данным следствия, "они разведывали места базирования сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов".

Сейчас "Палестинец" арестован.

Ранее СБУ задержала экс-депутата горсовета Запорожья, подозреваемого в корректировке обстрелов. Тогда во время обстрелов в апреле и в мае погибли трое человек, было разрушено 30 частных домов и одно частное предприятие.

А перед этим СБУ обезвредила группу из семи человек, которые подозреваются в корректировке ракетных ударов по Днепру. Они передавали противнику координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергогенерирующих предприятий.