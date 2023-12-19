В СБУ назвали провокацией прослушку, найденную в кабинете Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Об этом заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его словам, устройство оказалось ненастоящим.

"Насколько мне известно, не было средств не только записи, но и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", - сказал он.

Ягун отметил, что во время совещаний Залужного в помещениях работает спецаппаратура, блокирующая записывающие устройства, а кабинеты регулярно проверяются.

"Где-то через некоторое время попытаются вбросить какие-то аудиозаписи, сделанные с помощью искусственного интеллекта с голосом, подобным на Залужного, которые в очередной раз будут поднимать тему противостояния военной и гражданской власти в Украине. Наверное, это выгодно врагу", - сказал Ядун.

Ранее Залужный заявил, что не расценивает найденную у него прослушку как давление, а больше как войну. При этом появилась реакция из Офиса президента на обнаружение прослушки, там уверены, что "Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации".

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

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