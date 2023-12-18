Генштаб ВСУ официально подтвердил, что в кабинете, предназначенного для работы главкома Валерия Залужного, а также в кабинетах работников его аппарата нашли прослушку.

"Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности", - говорится в сообщении.

Их нашли вчера во время плановой проверки помещений и уведомили СБУ.

Напомним, что вчера о найденном микрофоне написали СМИ. Сообщается, что его обнаружили под одним из рабочих столов.

СБУ подтвердила эта информацию.

Позже СМИ написали, что в кабинете помощника Валерия Залужного также нашли прослушивающее устройство.

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