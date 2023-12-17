В воскресенье, 17 декабря, в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушку.

Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источника издания, устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать их установщиков.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", - добавил источник.

По данным других украинских СМИ, прослушку нашли не только у главкома ВСУ, но и у его сотрудников.

Ранее мы писали, что в последнее время в Украине и на Западе активно обсуждают возможное увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в связи с его якобы конфликтом с Офисом президента и Владимиром Зеленским. Однако представители украинской власти опровергают и наличие конфликта, и планы об отставке Залужного. В частности, глава НБУ Андрей Пышный недавно заявил, что президент Украины лично сообщил ему об отсутствии планов увольнять главкома ВСУ.

Также слухи об увольнении главкома ВСУ Залужного опроверг и министр обороны Рустем Умеров.

Мы подробно рассказывали о том, что происходит в отношениях Залужного и Зеленского и как это связано с внутриполитической ситуацией в Украине.