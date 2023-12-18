В кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.

Об этом со ссылкой на источники сообщил главный редактор "Цензор Нет" Юрий Бутусов.

Речь идет о Константине Бушуеве.

Микрофон прослушивающего устройства под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, был обнаружен во время подготовки к перемещению на новое месторасположение.

"После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева" - сообщил Юрий Бутусов.

По его данным, весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, после обнаружения микрофона проходит проверку на полиграфе.

Ранее мы писали о том, что СБУ уже открыла уголовное дело по факту найденного подслушивающего устройства в одном из кабинетов, где мог работать главком ВСУ.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский заверил главу НБУ, что не намерен увольнять Валерия Залужного.