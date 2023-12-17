Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке.

По данным спецслужбы, прослушку нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

Также в СБУ добавили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии и будет передано на экспертизу.

Между тем ситуацию с найденной прослушкой прокомментировала бывший заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть "сливы" секретной информации, скажем, из штабов – да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала Маляр в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным некоторых украинских СМИ, прослушку нашли не только у главкома ВСУ, но и у его сотрудников.

Ранее мы писали, что в последнее время в Украине и на Западе активно обсуждают возможное увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в связи с его якобы конфликтом с Офисом президента и Владимиром Зеленским. Однако представители украинской власти опровергают и наличие конфликта, и планы об отставке Залужного. В частности, слухи об увольнении главкома ВСУ опроверг министр обороны Рустем Умеров.

Мы подробно рассказывали о том, что происходит в отношениях Залужного и Зеленского и как это связано с внутриполитической ситуацией в Украине.