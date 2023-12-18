Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал еще один комментарий по поводу обнаружения в его кабинете прослушивающего устройства. Он заявил, что не расценивает найденную у него прослушку как давление.

"Как войну (расцениваю - Ред.)", - кратко сказал главком.

Ему задали уточняющий вопрос, является ли это одним из способов воздействия в условиях войны.

"Все может быть", - ответил Залужный.

Между тем появилась первая реакция из Офиса президента на обнаружение прослушки. Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что СМИ ошибочно пишут, будто устройство было найдено в кабинете главкома.

"Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. Оно обнаружено в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться главком вместе со своими коллегами и подчиненными. Это помещение долгое время было государственной собственностью, но затем попало в руки к частному инвестору, оперировавшему им по собственному усмотрению", - написал Лещенко в телеграм-канале.

Он сообщил, что Залужный был в этом кабинете больше года назад, там же сидел его подчиненный. Затем они сменили местоположение, а сейчас решили вернуться.

Ранее Залужный рассказывал подробности о помещении, где нашли прослушку.

Напомним, о том, что в кабинете главкома ВСУ обнаружили прослушку, стало известно вчера вечером.