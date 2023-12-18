Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный прокомментировал новость, что в его кабинете нашли прослушку.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", - заявил главком украинским СМИ.

Он подтвердил, что прослушку нашли не только у него.

По данным СМИ, она также выявлена в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева.

Напомним, что сегодня Генштаб официально подтвердил, что в кабинете, предназначенном для работы главкома Залужного, а также в кабинетах работников его аппарата нашли прослушку.

Ранее мы писали о том, что СБУ подтвердила, что на рабочем месте Залужного нашли прослушку.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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