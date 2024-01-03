Бывший генерал СБУ Андрей Наумов, осужденный в Сербии к году заключения за отмывание денег, вышел на свободу в начале декабря.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на информацию от местного суда.

Сообщается, что у Андрея Наумова отобрали документы и запретили уезжать из Сербии, поскольку еще идет рассмотрение апелляции на приговор.

Напомним, что Украина пыталась экстрадировать Наумова, но суд Сербии отказался это делать, в частности, из-за публичного видеообращения Владимира Зеленского в марте 2022 года, в котором он назвал подсудимого предателем. Суд посчитал, что президент таким образом нарушил презумпцию невиновности.

Ранее мы писали о том, что Наумов покинул Украину 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения и был арестован в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Также мы писали о том, что против выехавшего за рубеж генерала СБУ Наумова расследуют дело по статье о госизмене.

Генерал Наумов стал известен широкой общественности после скандала с подготовкой его убийства, которое якобы заказал экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный.