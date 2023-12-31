Живущая в Москве 23-летняя певица и блогерша Алина Маслова приехала с семьей отдыхать на курорт Драгобрат в Карпатах и поделилась кадрами отдыха в Инстаграме.

Она заявила, что испытывает равную любовь к России и Украине.

"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдаванка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. Но сама из Молдовы, у меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира", – написала Маслова.

По ее словам, у нее есть украинский паспорт.

"Комментировать не буду, главное, что мои люди засыпали очень добрыми и теплыми словами. И, да, у меня у самой украинский паспорт", — добавила она.

Приезд на отдых в Карпаты блогерши из Москвы вызвал волну возмущения в украинских соцсетях, после чего СБУ провела с Масловой беседу, пишет "Суспильне". Во время общения с представителями СБУ Маслова заявила, что не поддерживает войну РФ против Украины, и извинилась перед украинцами.

Сейчас правоохранители выдворяют ее из Украины.

В соцсетях появилось видео, на котором Маслова говорит, что не разбирается в политике, но знает, что Россия начала войну против Украины. Она заверяет, что в начале вторжения "выступала за Украину" в своем телеграм-канале, однако позже перестала поднимать эту тему из-за хейта.

"Если честно, я вообще не смотрю новости", — утверждает блогерша.

Маслова стала популярной благодаря открытому обсуждению своей личной жизни и ранней беременности в 16 лет в соцсетях. В Инстаграме у нее 175 тысяч подписчиков.

Недавно мы рассказывали, как киевская блогерша Анна Краснова приехала во Львов и прокатилась под российские песни по площади Рынок, проезд по которой разрешен только по спецпропускам.

Также мы сообщали, что российскую блогершу родом из Одессы Юлию Витязеву заочно приговорили в Украине к 11 годам тюрьмы.