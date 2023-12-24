Известная Инстаграм-блогерша Настя Ивлеева извинилась за скандальную ню-вечеринку в московском клубе "Мутабор".

Соответствующее видеообращение блогерша опубликовала на своей странице в Инстаграме.

По словам Ивлеевой, это была часть презентации фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в прошлом году закрылся в России. Поэтому гости были практически обнаженные.

Блогерша рассказала, что в вечеринке участвовали полторы тысячи человек, которым разослали рекомендации относительно дресс-кода. При этом арестованного на 15 суток рэпера Vacio, пришедшего на мероприятие в одном носке, предупреждали, что являться в таком виде даже на закрытое мероприятие недопустимо.

Ивлеева добавила, что было неуместным снимать видео с этой вечеринки.

"Приношу извинения перед всеми... Я полностью осознаю свою ответственность за произошедшее, и все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации… Я живу, работаю и строю бизнес в России и имею право на создание и реализацию творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так и я не буду понята зрителем. Но я точно уверена в том, что, создавая какой-либо контент, я не хочу никого оскорбить", - заявила блогерша.

Между тем один из участников скандальной вечеринки Филипп Киркоров, встретив пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, начал оправдываться за участие в резонансном мероприятии.

По словам Киркорова, он пришел на эту тусовку, не зная, что там будет, и увидел "это".

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки", - сказал певец Пескову.

Отметим, что накануне глава Федерального проекта РФ по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после его появления на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. С таким обращением общественник обратился в Минкульт РФ.

Мы рассказывали, что на днях известные российские артисты собрались в Москве в клубе "Мутабор" на голую вечеринку. Туда пришли, в частности, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Лолита Милявская. А рэпер Vacio SWAG пришел просто с носком на члене.

Пользователи соцсетей и телеграм-каналов из России начали возмущаться проведение подобных вечеринок во время войны. Несколько общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием проверить Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ, а клуб "Мутабор" закрыть.

Напомним, еще в 2019 году Настю Ивлееву внесли на сайт "Миротворец" и запретили ей въезжать в Украину.