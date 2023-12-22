Рэпер VACÍO SWAG, который пришел на скандальную голую вечеринку в московском клубе "Мутабор" с носком на члене, написал объяснительную по поводу обвинений, прозвучавших в адрес ее участников.

Соответствующий пост российский рэпер опубликовал в своем телеграм-канале.

Основное из заявлений музыканта:

Он просто хотел немного отвлечься от написания своего альбома, "в котором кстати пропагандирует здоровый образ жизни". Он хотел "развлечь публику самым смелым образом". ЛГБТ активизм - вообще не его тема. Он - гетеросексуальный парень, соблюдает законы РФ, и его интересуют только девушки.

Напомним, известные российские артисты собрались в Москве в клубе "Мутабор" на голую вечеринку.

Ее организовала блогерша Настя Ивлеева. Туда пришли, в частности, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Лолита Милявская. А рэпер VACÍO SWAG пришел просто с носком на члене.

В российских соцсетях и телеграм-каналах началось возмущение такой вечеринкой во время войны. Несколько общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием проверить Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ, а клуб "Мутабор" закрыть.

Как известно, недавно Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Также мы писали, что в России собирались закрыть все гей-клубы после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.