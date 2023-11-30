Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Иск по поводу ЛГБТ 17 ноября подал в Верховный суд Минюст в связи с "различными признаками и проявлениями экстремистской направленности", в том числе "возбуждением социальной и религиозной розни". К слову, в тот же день президент России Владимир Путин выступал на Санкт-Петербургском культурном форуме и в своей речи он подчеркнул, что представители сексуальных меньшинств "тоже часть общества". Однако, по его мнению, плохо, когда только представители ЛГБТ "выигрывают всякие конкурсы".

Заседание Верховного суда по иску Минюста прошло в закрытом режиме с участием только представителей министерства. Дело было маркировано грифом "секретно".

"Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским", - огласил решение судья.

Решение Верховного суда вступает в силу немедленно.

Ранее мы сообщали, что в России собирались закрыть все гей-клубы после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

"Уже своим существованием гей-клубы – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Пусть они занимаются этим у себя дома в спальне. Никто не собирается отлавливать геев, запрещать им заниматься утехами, которые они себе позволяют", - говорили российские чиновники.

Также мы писали, что Роскомнадзор приказом утвердил критерии "ЛГБТ-пропаганды".