В Харькове организаторы сообщества ЛГБТ провели символический марш в формате арт-интервенции.

Об этом сообщают активисты KharkivPride на своей странице в Facebook.

"Пятый марш ХарьковПрайда длился около получаса и растянулся на расстояние почти в два километра. Он прошёл в формате арт-интервенции с участием около 100 человек. Учитывая все риски безопасности, связанные с полномасштабной войной, организаторы ХарьковПрайда решили провести марш в креативном формате, без создания массового скопления людей", - сообщают активисты.

"В центре Харькова волонтеры разместили 100 фигур людей, окрашенных с одной стороны в цвета флага Украины, а с другой – в цвета радужного флага, являющегося символом ЛГБТК+ сообщества. После завершения марша фигуры людей остались в городском пространстве. Эти "невидимые фигуры" символизируют ЛГБТК+ людей Харькова и всей Украины, которые живут, любят и продолжают делать шаги для нашей общей Победы", - пишет сообщество.

По их словам, такой формат выполняет главную цель прайда – создает видимость ЛГБТК+ сообщества даже тогда, когда оно не может выйти на улицы своего города и заявить о своих правах.

"В Украине вопрос прав ЛГБТК+ людей до сих пор остается актуальным. Особенно острым этот вопрос в условиях полномасштабной войны, когда ЛГБТК+ военные, имеющие партнеров, не могут воспользоваться теми правами, которые имеют другие семьи. В частности, это невозможность принимать решения за партнера в критических для жизни и здоровья ситуациях, посещать его в реанимации, выполнять последнюю волю. Также это отсутствие права на содержание и уход для нетрудоспособного партнера, невозможность наследовать имущество по закону, невозможность получения государственной поддержки после гибели партнера и невозможность знать, если партнер ранен, захвачен или мертв – и это неполный список прав, недоступных как ЛГБТК+ военным, так и остальному сообществу", - говорится в сообщении.

Ранее в Харькове сыграли символическую ЛГБТ-свадьбу военнослужащей и активистки.

Как мы сообщали, в украинской армии служат порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.