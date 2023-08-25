В Харькове с 23 августа по 2 сентября проходит мероприятие "ХарьковПрайд", уже пятое подобное по счету. Сегодня в его рамках состоялась символическая свадьба военнослужащей Алины Шевченко и активистки Станиславы Петлицы.

Об этом сообщает официальный Инстаграм ЛГБТ-сообщества Харьковщины.

Официально оформить свои отношения Шевченко и Петлица не имеют права, так как однополые браки в Украине не узаконены.

Шевченко имеет звание капитана, работает офицером штаба бригады. На военной службе она состоит с 2015 года. Сначала ее мобилизовали, а потом она подписала контракт. На работе коллеги знают о ее сексуальной ориентации и помолвке с партнершей. Петлица – харьковская активистка, которая занимается защитой прав женщин и ЛГБТК+.

Символическая церемония свадьбы началась у здания Центрального дворца бракосочетания на улице Сумской. Там невесты устроили традиционный украинский обряд – обсыпание крупами: овсом, пшеницей, рисом, гречкой. Также они фотографировались с гостями.

Затем женщины отправились гулять по городу.

Организаторы свадьбы объяснили, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме отсутствия в Украине брачного равенства для всех пар.

Ранее The Telegraph писала, что в украинских вооруженных силах служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

"Страна" подробно анализировала, будут ли в Украине легализованы однополые отношения.