Полиция Нигерии арестовала более 200 человек, которые присутствовали на свадьбе ЛГБТ-пары. Из них 67 человек могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом пишет CNN.

Представитель полиции южного штата Дельта сообщил, что 67 человек будут привлечены к ответственности за "проведение и посещение однополой свадебной церемонии". Также полиция сообщила, что во время рейда была получена видеозапись свадебной вечеринки и употребления предполагаемых запрещенных веществ.

Однополые отношения в Нигерии запрещены, а Уголовный кодекс страны предусматривает наказание до 14 лет тюремного заключения для людей, осужденных за вступление в однополый брак.

Представитель полиции назвал это событие злом и сказал: "Мы не можем копировать западный мир… Мы - Нигерия, и мы должны следовать культуре этой страны".

Некоторые подозреваемые заявили журналистам, что они не геи, а являются моделями и модельерами.

Правозащитная группа Amnesty International в Нигерии осудила ситуацию, назвав ее "охотой на ведьм". В соцсетях правозащитники призвали полицию освободить задержанных людей, которые были "арестованы и выставлены напоказ средствам массовой информации", и "немедленно положить конец этой охоте на ведьм".

Ранее мы писали, что в Харькове состоялась символическая свадьба военнослужащей Алины Шевченко и активистки Станиславы Петлицы. Официально оформить свои отношения они не имеют права, так как однополые браки в Украине не узаконены. Организаторы свадьбы объяснили, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме отсутствия в Украине брачного равенства для всех пар.

Также мы сообщали, что парламент Уганды принял законопроект о пожизненном заключении за признание человеком своей принадлежности к ЛГБТК+.