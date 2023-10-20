Вокруг законопроекта об институте регистрируемых (или гражданских) партнерств, который предоставит право однополым и разнополым парам заключать "семейные союзы", возникло оживление.

Как писала "Страна", проект №9103 внесла инициативная группа во главе с народным депутатом Инной Совсун ("Голос") еще в середине марта. Но его подготовка к голосованию велась ни шатко ни валко.

Оценку проекту должны были дать аж 14 парламентских комитетов, однако на сегодняшний день это сделали только 4-ре, среди которых нет назначенного главным по документу - комитета по вопросам правовой политики.

Однако на днях Совсун заявила, что два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение проекта - Минюст и Минобороны, теперь поддерживает идею о партнерствах.

Означает ли это, что дело идет к де-факто легализации однополых семей разбиралась "Страна".

Как обойти Семейный кодекс

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что регистрируемым партнерством (РП) будет считаться зарегистрированный в определенном порядке "добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины".

Законодатели отмечают, что РП не равносильно браку и что совместное проживание без государственной регистрации не будет считаться партнерством. Однако зафиксировав РП, партнеры получают статус близких родственников, а именно – "членов семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство". И в этом отличие от Семейного кодекса, в котором семья характеризуется как раз совместным проживанием и общим бытом, взаимными правами и обязанностями.

Регистрация партнерств возможна уже 10 дней со дня подачи заявления. При этом возможно зарегистрировать РП даже при отсутствии одного из партнеров или вне органа регистрации актов гражданского состояния, например, когда один из партнеров - военнослужащий. Документ в таком случае составляет его непосредственный командир (начальник) или главврач медучреждения, где тот находится один или с партнером, удостоверяя партнерство гербовой печатью воинской части или больницы.

Это инициаторы законопроекта называют выходом для солдат, относящих себя к ЛГБТ. Якобы их "тысячи" и они не могут оформить официально отношения, потому что "их партнеры и партнерши" одного с ними пола.

"И поэтому в случаях ранения, пропажи без вести или гибели - их семьи и они сами не имеют достаточной юридической защиты со стороны государства".

Лидер движения "Все вместе за семью" Руслан Кухарчук, который выступает против принятия законопроекта №9103, в комментарии "Стране" обращает внимание еще на один момент. В проекте не говорится о возможности усыновления детей однополыми регистрируемыми партнерствами. Более того, Семейный кодекс Украины прямо говорит в статье 211, что усыновителями не могут быть лица одного пола. Это право для супругов или одного лица не моложе 21 года.

"Но если законопроект №9103 примут, не будет препятствий для индивидуальных усыновителей одного или нескольких детей для заключения однополого официального партнерства, что позволит им обойти запрет в Семейном кодексе", - утверждает Кухарчук.

Законопроект может, по его мнению, внести и другого рода "лазейки" в законодательство: например, возможность уклониться от мобилизации путем заключения РП с человеком с инвалидностью, которому нужен уход.

"Пусть даже один партнер живет, например, в Ивано-Франковске, а другой - в Харькове, им даже не нужно встречаться для заключения партнерства", - говорит Кухарчук.

Правда, по изменившимися в этом году правилам отсрочку от мобилизации можно получить только, если нет других близких родственников, способных опекать инвалидов. Но если РП фактически приравняют к семье, хотя бы теоретически этот вариант будет учитываться, в том числе, уклонистами.



Инна Совсун (в центре) - в числе главных лоббистов легализации однополых отношений. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Власть не готова

На днях Совсун написала на своей странице в Facebook, что Министерства обороны и юстиции изменили свою позицию в отношении проекта №9103, поддержав его.

По словам нардепа, именно позиция этих ведомств блокировала его рассмотрение в парламенте. Причем Минюст, судя по опубликованному письму за подписью его главы Дениса Малюськи, отвечая на депутатское обращение Совсун, отметил, что законопроект - "первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом, который направлен на создание правового механизма защиты прав человека и его основополагающих свобод".

При этом Минюст говорит, что в проекте отсутствует "надлежащая юридическая определенность", которая, впрочем, не может быть препятствием для принятия закона в первом чтении. А ведомство готово сотрудничать в работе над поправками ко второму чтению. Однако если законопроект провалится в Раде, Минюст внесет свой законопроект согласно Плану приоритетных действий правительства на 2023 год и других правительственных программ.

"Подтверждаем, что принятие соответствующего закона обеспечит выполнения позитивной обязанности государства в соответствии со статье 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, исчезновения оснований для поступления в Европейский суд по правам человека и и основополагающих свобод заявлений против Украины в соответствии со статьей 14 Конвенции и в целом будет содействовать решению проблемы, констатированной в решении по делу "Маймулахин и Маркив против Украины"..., которое 1 сентября 2023 приобрело статус окончательного", - говорится в ответе Минюста Совсун.

Означает ли это, что для законопроекта Совсун и Ко включился зеленый свет, сказать сложно. Даже собеседники "Страны" в инициативной группе (в том числе из президентской фракции "Слуги народа") не хотят обсуждать с прессой перспективы проекта в Раде. Мол, говорите лучше на эту тему с депутатом Совсун, которая к моменту публикации этого материала не прислала свой комментарий.

Впрочем, один из источников полагает, что голосов под партнерства нет.

"Возможно, Инна считает по-другому. Я исхожу из моей оценки настроений", - сказал собеседник.

Политолог Руслан Бортник в комментарии "Стране" говорит об усилившейся активности радикально-либеральной группы в украинской политике, что является следствием усиливающегося давления США на правящую команду.

"Наши радикальные либералы думают, что на фоне ужесточившихся требований Вашингтона к внутренней украинской политике, сложностей с получением Киевом западного финансирования им будет проще протолкнуть собственные «хотелки» в законодательство. Вставить, так сказать, свои "пять копеек", - объясняет он.

Эксперт, однако, сомневается, что власть решится узаконить легализацию однополых партнерств. Исходя из своего круга общения с военными, политолог Бортник утверждает, что "в основной своей массе офицеры и солдаты негативно относятся к этой идее".

"Армия настроена очень консервативно. Я недавно пытался обсуждать в узком кругу с военными ряд неоднозначных тем, среди которых было узаконивание и однополых партнерств, и проституции в стране. Так вот, армия против. И общество, как я считаю, тоже", - настаивает эксперт.

По его мнению, правящая команда, исходя из этого, не решится на столь резкие шаги. Хотя могут быть какие-то "полурешения" - например, добавят в действующее законодательство еще ссылок о недопущении дискриминации по признаку сексуальной ориентации или на правительственном уровне примут некие подзаконные акты.

"На признание на законодательном уровне гражданских партнерств, облегчение доступа однополых пар к усыновлению никто не пойдет. Более того, попытка вернуть внимание к таким инициативам выглядит как информационная диверсия", - полагает Бортник.

Если у власти на это счет появится иное мнение, это будет понятно по увеличившейся скорости рассмотрения законопроекта Совсун в комитетах. Это вовсе не означает, что документ внесут в сессионный зал и тем более примут, но будет сигнализировать о том, что позиция Офиса президента, который не отдает на откуп парламента идеологические вопросы, начала меняться.

Впрочем, сигналов таких пока нет.