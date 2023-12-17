61-летний голливудский киноактер Том Круз был замечен с дочерью бывшего депутата Госдумы РФ из Татарстана от "Единой России", светской львицей Эльсиной Хайровой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пару заметили на вечеринке в Лондоне, где среди приглашенных были в основном русскоязычные.

Хайрова ранее была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, который занимается торговлей бриллиантами. Супруги владели недвижимостью в Дубае и Кипре, драгоценностями и коллекциями произведений искусства на миллионы долларов.

По данным источника издания, Круз и Хайрова появились на мероприятии в качестве пары. Сообщается, что многие посетители были удивлены их совместным появлением.

Дмитрий Цветков рассказал журналистам, что за 11 лет брака потратил на одежду для жены 11,6 млн евро, на сумки — 2,3 млн. Впрочем, для Круза это вполне посильный уровень расходов - его состояние оценивается в 600 млн евро.

Ранее сообщали, что Голливудское агентство разорвало контракт с американской актрисой, обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон. Это произошло из-за ее высказываний на пропалестинском митинге, который прошел в Нью-Йорке.