В РФ арестовали на 15 суток рэпера VACÍO (настоящее имя Николай Васильев), который пришёл на вечеринку почти полностью голым с носком на члене.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Согласно материалам суда, Васильев "нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Рэпера арестовали по протоколу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Суд также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей (около 80 тысяч гривен) по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Сам VACÍO написал, что "15 суток угу пока", "спортом позанимаюсь, книги почитаю". Также он заявил, что своим образом подражал американским музыкантам из Red Hot Chili Peppers, которые выступали в 1990-х с белыми носками на причинных местах.

Вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прошла 20 декабря в московском клубе "Мутабор". В соответствии с заявленным дресс-кодом посетители должны быть быть почти голыми. На мероприятии побывали российские знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Димк Билана, Наталью Подольскую и Лолиту Милявскую. Рэпер VACÍO на вечеринке прикрывал гениталии белым носком.

После мероприятия депутаты Госдумы Мария Бутина, Виталий Милонов и Нина Останина, а также несколько общественных организаций потребовали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и военные блогеры призвали бойкотировать артистов, которые побывали на вечеринке.

Ранее мы писали, что россияне обвинили казахского рэпера в поддержке Украины и отменили его концерты.

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