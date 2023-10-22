Ведущий на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок", блогера из Прикарпатья Юрий Ткач заявил, что не знал о бэкграунде жениха, а весь гонорар за свадьбу пообещал отдать на нужды ВСУ.

Об этом участник телевизионных шоу "Танцы со звёздами", "Лига смеха" и "Игры приколов" написал на своей странице в Instagram.

По его словам, о скандальном прошлом жениха он узнал только из вчерашних публикаций. По его словам, принимая коммерческие заявки, он с женой, которая является его менеджером, первым делом спрашивают, имеют ли заказчики отношение к политике и какую позицию занимают по отношению к войне. При этом друга личная информация не всегда становится им известна.

Он признал, что этот фильтр оказался слабым, и заверил, что сделал из ситуации выводы. Ткач пообещал, что такого больше не повторится.

"По поводу гонорара за эту свадьбу - уже сегодня передаю военным "Мавик" и "Старлинк", которые, в том числе, были куплены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот этот заказ пойдут на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите", - заявил актер.

Напомним, в одной из дорогих гостиниц Львовской области "Edem Resort Medical & Spa" сыграл свою роскошную свадьбу фигурант дела о "пьяных вечеринках" в Киеве Олег Захар. На его свадьбе ведущим был Ткач. Во время празднования компания гостей пела русский рэп и разбрасывала по сцене стодолларовые банкноты.

Один из организаторов "пьяных вечеринок" Олег Захар (слева) и Юрий Ткач. Фото: Instagram

Как мы сообщали, благодаря журналистке стало известно, что в феврале в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего насиловали их, снимали все на видео и выкладывали в интернет.



Организаторам "вечеринок" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины.

Одним из подозреваемых является Олег Захар, который внес залог, чтобы выйти на свободу. По данным следствия, он снимал на видео издевательства над девушками, находящимися без сознания.

Другой организатор "пьяных" вечеринок Андрей Ярына заявил в суде, что 80% девушек сами приходили на эти вечеринки. После участия в них каждая третья девушка приходила еще.