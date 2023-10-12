Львовская элита два дня гуляла на пышной свадьбе бывших работников прокуратуры и Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом пишут местные СМИ.

Как отмечается в публикациях, празднование проходило в пятизвездочном комплексе Emily Resort подо Львовом. Там собрались прокуроры, действующие и бывшие работники правоохранительных органов, ГБР, налоговой, известные депутаты, бизнесмены, юристы.

СМИ пишут, что один только торт оценивается в 100 тысяч гривен.

Жених - 31-летний Ростислав Ильницкий - в 2019 году был в Радехове заместителем местного прокурора, а несколько месяцев назад уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Невеста – 27-летняя Роксолана Москва - дочь известной во Львове адвоката и бизнес-леди Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы. Сама она бывшая работница отдела кадров территориального управления ГБР во Львове. Была уволена оттуда в марте 2022 года, но восстановилась на должности через суд, получив компенсацию в 231 тысячу гривен. ГБР подало апелляцию, решение еще не окончательное.

Невеста выложила одно видео со свадьбы в соцсетях, прежде чем закрыть доступ к роликам.

В первый день, по данным СМИ, на свадьбу пришли более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Колокола солнца". Ведущим был шоумен Григорий Решетник.

На второй день гуляли уже 500 гостей, их развлекал Дзидзьо.

Празднование было оформлено в украинском стиле, жених был в вышиванке, а невеста - в вышитом платье.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы ведут роскошный образ жизни, несмотря на войну. Так, уже уволенная сотрудница Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская стала известной благодаря фото на фоне Парижа, бассейнов с пальмами и элитных авто, сделанных уже после масштабного вторжения РФ.

Также "Страна" писала о роскошном отдыхе украинцев в дорогом Куршевеле.