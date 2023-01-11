Появились подробности про участников роскошного пати в Куршевеле, где публика веселилась под украинский патриотический трек "Вова, еб@шь их" на фоне продолжающейся в Украине войны.

Как выяснилось, это было празднование дня рождения Алины Варакуты, которая и запостила скандальные кадры в Instagram.

Также там был ее муж предприниматель Дмитрий Величко (известный также как "Святоха") и ещё одна семейная пара - "Мисс Украины-2018" Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским. Ошеровский в Украине находится в розыске за мошенничество и, как считается в бизнес-кругах, является человеком близким к нардепу-застройщику Вадиму Столару.

К слову, у Жосан тоже недавно был день рождения, отмечала она его в Дубае и на нем как раз и засветился Столар, на фото, которое публиковалось перед Новым годом.

Стоит добавить, что действие в Куршевеле происходило в ресторане Bagatelle. Там подают чёрную икру по €2100 за 125 грамм, и шампанское Dom Perignon по €660 за бутылку.

Тем временем Алина Варакута высказалась по поводу мероприятия в Instagram. Она заявила, что имеет право праздновать так, как ей хочется.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так как я хочу", - написала она.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Куршевеле в одном из ресторанов включили трек украинских авторов с матами и лозунгом "Слава Украине!".

Мы так же писали, что пресс-секретарь южного управления Погранслужбы побывала на Новый год в Париже и выложила свои фото в гламурном образе на фоне Эйфелевой башни.