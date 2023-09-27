В сети появилось видео, на котором девушка в полупрозрачном костюме по имени Каролина перечисляет свою брендовую одежду и аксессуары и рассказывает, сколько они стоили.

Экспресс-интервью у Каролины было взято, судя по антуражу, на заправке.

"Босоножки 1300 евро. Костюм около 1300 евро. Браслеты по 12 и 13 тысяч долларов. Кольца 1300 и 8500. Подвеска 8500 и 7000. Браслет 550. Сумочка 2850", - перечисляет девушка.

Общая сумма наряда и аксессуаров получилась больше двух миллионов гривен.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы ведут роскошный образ жизни, несмотря на войну. Так, сотрудница Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская стала известной благодаря фото на фоне Парижа, бассейнов с пальмами и элитных авто, сделаных уже после масштабного вторжения РФ.

Плантовская неоднократно жаловалась на хейт в соцсетях и даже удалила фотографию, где она позирует на кожаном диване. Она призвала не разжигать ненависть внутри страны.

После скандала с гламурными фото Плантовская была уволена и вскоре сообщила, что уезжает из Украины. Теперь она живет в Варшаве. А недавно она сделала операцию по увеличению груди в Турции и в своих соцсетях пообещала позже рассказать о своем опыте.

Также мы рассказывали о роскошном отдыхе украинцев в дорогом Куршевеле.