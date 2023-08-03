Бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы Иванна Плантовская, которая после скандала с новогодними фото из Парижа была уволена и вскоре переехала в Варшаву, сделала операцию по увеличению груди.

Об этом она написала у себя в Instagram.

"Моя первая и последняя в жизни операция - вчера я сделала маммопластику", - написала Плантовская. Она добавила, что операцию сделала в Турции.

Кроме этого, девушка пожаловалась, что ей тяжело держать телефон после хирургического вмешательства, но пообещала позже рассказать о своем опыте.

Напомним, Плантовская прославилась в соцсетях после того, как разошлись ее фотографии роскошного отдыха в Париже, на которых она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. На волне скандала в Госпогранслужбе пообещали "принять меры" в отношении ведущей красивый образ жизни сотрудницы.

В итоге Плантовскую перевели работать в Житомир на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями". Пресса писала, что офицер была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд.

Затем Плантовская жаловалась на хейт в соцсетях.

Также она рассказывала о своем переезде в Варшаву и пела российскую песню.