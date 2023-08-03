"Моя первая операция". Со скандалом уволенная из Госпогранслужбы Плантовская увеличила грудь в Турции
Бывшая пресс-секретарь Госпогранслужбы Иванна Плантовская, которая после скандала с новогодними фото из Парижа была уволена и вскоре переехала в Варшаву, сделала операцию по увеличению груди.
Об этом она написала у себя в Instagram.
"Моя первая и последняя в жизни операция - вчера я сделала маммопластику", - написала Плантовская. Она добавила, что операцию сделала в Турции.
Кроме этого, девушка пожаловалась, что ей тяжело держать телефон после хирургического вмешательства, но пообещала позже рассказать о своем опыте.
Напомним, Плантовская прославилась в соцсетях после того, как разошлись ее фотографии роскошного отдыха в Париже, на которых она позирует на Новый год у Эйфелевой башни. На волне скандала в Госпогранслужбе пообещали "принять меры" в отношении ведущей красивый образ жизни сотрудницы.
В итоге Плантовскую перевели работать в Житомир на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями". Пресса писала, что офицер была переведена из Одессы в Житомирский пограничный отряд.
Затем Плантовская жаловалась на хейт в соцсетях.
Также она рассказывала о своем переезде в Варшаву и пела российскую песню.