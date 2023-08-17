Актер-комик студии "Квартал 95" Юрий Ткач утверждает, что видео с вечеринки с участием руководителей прокуратуры Житомирской области, в ходе который прокурор Житомирской области Александр Белошицкий сначала "посвятил" Ткача в рыцари, а затем подарил ему номерные знаки с четырьмя восьмерками КМ 8888 МК, было снято еще до полномасштабного вторжения.

Об этом актер заявил в комментарии "Стране".

"Это видео 2021 года. Все, извините, пожалуйста", - сказал Ткач.

Как мы писали, упомянутые номерные знаки зарегистрированы на автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2021 года и относятся к Житомирской области. Официальная их стоимость 36 тысяч гривен.

В Инстаграме артиста есть фотографии, на которых Ткач позирует на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLE с номерными знаками "КМ 8888 МК". Дата регистрации авто - 23.02.2023.

Отметим, что в прокуратуре также заявляют, что видео было сделано до войны.

Ранее мы писали, что недавно экс-министр культуры Александр Ткаченко устроил прощальную вечеринку в музее Ханенко.

Также мы сообщали, что в студии "Квартал 95" посмеялись над манерой главы Офиса президента Андрея Ермака писать сообщения в социальных сетях с помощью эмодзи.