Форма выпечки вызвала споры в сети. Фото: Instagram

В сети разгорелся новый скандал. На этот раз он произошел вокруг "развратной" выпечки кондитерской "Прутень", которую недавно открыли во Львове.

В заведении продают пирожные в форме мужских и женских гениталий.

Помимо внешнего вида, у десертов также откровенные названия по типу "Пижон в шоколаде", "Последняя капля", "Мохнатка под шофе", "Горячая милфа", "Фруктовый оргазм".

Кафе во Львове вызвало споры

Как сообщают местные паблики, львовяне обратились с жалобами в горсовет, чтобы данное заведение проверили и, при необходимости, закрыли.

Кафе во Львове вызвало споры

Мнения украинцев по этому поводу традиционно разделились на два лагеря.

"Хаотическая застройка, отсутствие нормального общественного транспорта, отсутствие мусороперерабатывающего и вишенка на торте: хрен печеный для львовян".

Кафе во Львове вызвало споры

"Есть какие-то морально-нравственные нормы в конце концов. С точки зрения религии это безнравственно и развратно".

"Члены и влагалища пусть пекут из глины, из гов@а и т.д. но не из муки, зерно не для похоти".

Кафе во Львове вызвало споры

Однако есть и те, кто поддержали данное заведение.

"Стриптиз-клуб на площади Рынок никого не смущает, а вот вафли почему-то мешают".

Кафе во Львове вызвало споры

"Те львовяне, которые выступали за закрытие данного заведения - неадекватные и необразованные люди".

"Мда, не к чему уже уцепиться. Я лично против закрытия. Что касается детей, то пора уже начинать немного больше объяснять им такие темы".

Кафе во Львове вызвало споры

Идея открытия подобной кондитерской не оригинальна - похожие проекты действуют, например, в ряде городов Франции и в Польше. В частности, в Варшаве открылась кондитерская Dickery, где продают вафли в форме женских и мужских половых органов - вульв и пенисов. Это второе место с такой концепцией в Польше. Первое находится во Вроцлаве. 

Ранее мы рассказывали о том, как в США между фармацевтом и сенатором разгорелась дискуссия о пенисах.

А в Дании для детей 4-8 лет сняли сериал о мужчине с самым длинным в мире пенисом.

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