В сети разгорелся новый скандал. На этот раз он произошел вокруг "развратной" выпечки кондитерской "Прутень", которую недавно открыли во Львове.

В заведении продают пирожные в форме мужских и женских гениталий.

Помимо внешнего вида, у десертов также откровенные названия по типу "Пижон в шоколаде", "Последняя капля", "Мохнатка под шофе", "Горячая милфа", "Фруктовый оргазм".

Как сообщают местные паблики, львовяне обратились с жалобами в горсовет, чтобы данное заведение проверили и, при необходимости, закрыли.

Мнения украинцев по этому поводу традиционно разделились на два лагеря.

"Хаотическая застройка, отсутствие нормального общественного транспорта, отсутствие мусороперерабатывающего и вишенка на торте: хрен печеный для львовян".

"Есть какие-то морально-нравственные нормы в конце концов. С точки зрения религии это безнравственно и развратно".

"Члены и влагалища пусть пекут из глины, из гов@а и т.д. но не из муки, зерно не для похоти".

Однако есть и те, кто поддержали данное заведение.

"Стриптиз-клуб на площади Рынок никого не смущает, а вот вафли почему-то мешают".

"Те львовяне, которые выступали за закрытие данного заведения - неадекватные и необразованные люди".

"Мда, не к чему уже уцепиться. Я лично против закрытия. Что касается детей, то пора уже начинать немного больше объяснять им такие темы".

Идея открытия подобной кондитерской не оригинальна - похожие проекты действуют, например, в ряде городов Франции и в Польше. В частности, в Варшаве открылась кондитерская Dickery, где продают вафли в форме женских и мужских половых органов - вульв и пенисов. Это второе место с такой концепцией в Польше. Первое находится во Вроцлаве.

Ранее мы рассказывали о том, как в США между фармацевтом и сенатором разгорелась дискуссия о пенисах.

А в Дании для детей 4-8 лет сняли сериал о мужчине с самым длинным в мире пенисом.