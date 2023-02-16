В США между фармацевтом и сенатором разгорелась дискуссия о пенисах. Видео
В Соединенных Штатах между врачом и сенатором разгорелась дискуссия о мужских половых органах.
Об этом пишет NBC News.
Фармацевт и транс-женщина Гвендолин Герциг выступала во время слушаний в Судебном комитете Сената штата Арканзас.
"Ты сказал, что ты транс-женщина? У тебя есть пенис?" - спросил медика сенатор-республиканец Мэтт Макки.
"Я не знаю, какие у меня права, но этот вопрос был ужасно неуместным", - ответила Герциг.
Выяснить наличие пениса у собеседника сенатору в итоге не удалось.
"Я медицинский работник, врач. Пожалуйста, относитесь ко мне соответственно. Следующий вопрос, пожалуйста", - закончила диалог врач.
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Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.
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