В Соединенных Штатах между врачом и сенатором разгорелась дискуссия о мужских половых органах.

Об этом пишет NBC News.

Фармацевт и транс-женщина Гвендолин Герциг выступала во время слушаний в Судебном комитете Сената штата Арканзас.

"Ты сказал, что ты транс-женщина? У тебя есть пенис?" - спросил медика сенатор-республиканец Мэтт Макки.

"Я не знаю, какие у меня права, но этот вопрос был ужасно неуместным", - ответила Герциг.

Выяснить наличие пениса у собеседника сенатору в итоге не удалось.

"Я медицинский работник, врач. Пожалуйста, относитесь ко мне соответственно. Следующий вопрос, пожалуйста", - закончила диалог врач.

Ранее мы писали, что Пентагон обратился к трансгендерам армии США. Журналист спросил чиновника ведомства, нужна ли в законодательстве США норма, которая позволит трансгендерам проходить службу в армии. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер поддержал трансгендеров.

Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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