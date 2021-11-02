В США, а именно в Лос-Анджелесе прошел марш в защиту маленьких пенисов. На акцию протеста вышли сотни людей с целью прекратить дискриминацию из-за гениталий небольшого размера у мужчин.

Об этом сообщает еженедельный журнал, издаваемый в Великобритании и США, "The week".

Протестующие, среди которых были как мужчины, так и женщины, маршировали по улицам с плакатами.

В частности, на митинг пришли двое мужчин, одетые как хот-доги. Они держали таблички с надписью "все пенисы равны", "Хватит шеймить маленькие пенисы". Другой, одетый в костюм пениса, размахивал плакатом, гласящим, что "все пенисы попадают в рай".

Акцию протеста организовали ютуб-блогеры Чад и JT.

Ранее мы сообщали, что в Париже алмазный миллиардер умер во время операции по увеличению пениса. Один из друзей Ланиадо рассказывал, что бизнесмен постоянно помнил о своем невысоком росте и был крайне сосредоточен на своей внешности.

Также писали, что в Дании для детей 4-8 лет сняли сериал о мужчине с самым длинным в мире пенисом.