Известного одесского стендап-комика Ярослава Титаренко обвиняют в присвоении 32 тысяч гривен из средств, которые собирались для нужд ВСУ.

Об этом сообщил его коллега и экс-соратник Кирилл Осадчий, пишет "Суспильне".

По его словам, Титаренко регулярно "одалживал" деньги с карты, открытую для сбора средств, а потом возвращал их, но уже далеко не в полном объеме.

"Ярослав взял с этого основного сбора, по моим подсчетам, 52 829 гривен, из которых вернул на нее, 19 454 гривны. Где делись еще 32 тысячи гривен – неизвестно" – сказал Осадчий.

По его словам, 20 тысяч Ярослав обещал вернуть, но что с еще 12 тысячью гривен, ответа не последовало.

Свое объяснение дал и Титаренко: "Компания, в которой я работаю, выделяла мне средства на другой сбор, 19 мая мне поступило 20 тысяч от моей компании, на карту, которую я создал для этого сбора. Об этой сумме никто не знал, кроме меня и компании, я планировал ее приложить к общему сбору, но, по сути, поступил очень плохо, я с карты, на которую приходили деньги определенный период времени, одалживал деньги и возвращал сумму на место".

20 тысяч, о которых говорит Титаренко, он просил у компании вычесть у него из зарплаты, а потраченные деньги из собранных на нужды ВСУ, как он утверждает, вернул наличными.

История далека от разрешения. По словам Осадчего, сейчас он консультируется с юристами о способах привлечения Титаренко к ответу.

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