В студии "Квартал 95" посмеялись над манерой главы Офиса президента Андрея Ермака писать сообщения в социальных сетях с помощью эмодзи.

В одном из номеров новогоднего выпуска актриса, играющая роль Первой леди Елены Зеленской принесла актеру, играющему роль президента Владимира Зеленского еду в судочках.

"Для Ермака я отдельно приготовила макарошки в форме букв", - говорит актриса.

А сценичный Зеленский, в свою очередь, одобрил такой поступок "жены".

"Вот это ты правильно сделала. Пусть вспоминает, как они выглядят, эти буквы. А то он уже совсем. Постоянно своими ребусами пишет все свои сообщения. Я не понимаю ничего. Уже достал с этим", - сказал "президент".

Напомним, ранее Ермак опубликовал загадочный пост о границах Украины в 1991 году.

Также он заявил, что Украина получила лучшего президента за 30 лет, поэтому Зеленский должен идти на второй срок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.