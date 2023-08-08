В сети разгорелся скандал вокруг певца Позитива, блогера Богдана Буше и шоумена Владимира Остапчука, который стал известен после участия в "Танцях з зірками".

Во время выпуска YouTube-шоу Остапчука "Мекнув - питайте", ведущий задавал своим гостям вопросы подписчиков и зрителей, которые касались их отношения к женской красоте, заработку, сексуальным и романтическим отношениям.

Наибольший резонанс получил фрагмент видео с ответом о волосах на теле у женщин. А именно, на вопрос, нормально ли то, что у девушки могут быть волосы на теле, ведущий шоу заявил, что "девушка должна быть выбрита везде".

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Владимир Остапчук.

Блогер Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а певец Позитив пошутил, что "если выключат свет, то всем будет тепло".

После таких слов многие женщины высказали свое возмущение в комментарии под постами шоуменов в Инстаграм.

"Девушки, которые твою задницу прикрывают на фронте с не дай Бог небритыми ногами, тоже не могут быть 10/10? Они 100/10, а вы 0/10".

"Поэтому у вас уже третья жена, бывшие плохо брились".

"Шоу самовлюбленных, туповатых мужчин. В стране война, а они сидят и обсуждают волосы на теле женщины. Посидите, подумайте, что сделать для победы".

"Отстань от женщин. Живите втроем и брейте друг друга".

Кроме гневных комментариев, пользователи соцсетей снимают видео на данную тему и сочиняют песни, в которых называют Остапчука и Буше "двумя пустыми кабинками".

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