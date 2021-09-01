В среду, 1 сентября, многие известные украинцы провели на праздничную линейку своих детей. Фотографиями своих школьников с букетами они поделились в соцсетях.

Собрали фотографии политиков, чиновников, журналистов и звезд шоу-бизнеса, которые сегодня побывали в школах.

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько провел в школу дочерей Кристину и Анну и пожелал позитивных эмоций 1 сентября.

Иван Крулько с женой и дочками

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем написал, каким было 1 сентября у его 13-летнего сына Марка, который уже выше его.

Мустафа Найем с сыном Марком

У телеведущего Василия Голованова в семье семиклассница. Вместо с женой Полиной он провел в школу дочь Алису.

Василий Голованов с женой Полиной и дочкой Алисой

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий провел дочь в пятый класс.

Максим Козицкий с дочкой Софией

В шоу-бизнесе 1 сентября на время праздничной линейки воссоединились две пары.

Шоумен Владимир Остапчук вместе с бывшей женой провел во второй класс дочь Эмилию. "Моя второклассница" - подписал он снимок.

Владимир Остапчук и его дочь Эмилия

Фото своей экс-супруги Елены он выкладывать в посты не стал, но ее видно на видео из сторис.

Экс-жена Остапчука с дочкой

Экс-участница дуэта "Не Ангелы" Слава Каминская вместе с бывшим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, провела в школу сына и дочь. Сын певицы пошел в первый класс.

"Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому, в целом, мама счастлива. Хоть и было не по-детски волнительно, в последний раз я испытывала схожие чувства, когда мы вели детей в сад, а потом прятались в кустах, наблюдая.

В общем, в добрый путь, наш прекрасный мальчик" - подписала она фотографии.

Слава Каминская с сыном Лео, дочкой Лаурой и бывшим мужем Эдгаром Каминским

Героиня секс-скандала в Мининфраструктуры Александра Клитина опубликовала фото с сыном Гошей.

"Говорят что я на первом фото не радостная, просто Гоша в своем репертуаре страшно радостный - трудно выбрать фото, говорю же комедиантом видимо будет" - подписал она снимок.

Александра Клитина с сыном Георгием