В распоряжении "Страны" оказалось видео вечеринки с участием руководителей прокуратуры Житомирской области и известного актера-комика "95-го квартала" Юрия Ткача. Прокурор Житомирской области Александр Белошицкий сначала "посвятил" Ткача в рыцари, а затем подарил ему номерные знаки с четырьмя восьмерками "КМ 8888 МК".

На мероприятии также присутствовал первый заместитель областного прокурора Олег Мостиховский.

Ведущий мероприятия, известный артист Владимир Шумко, представил Белошицкого королем, а его заместителя - замом короля.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, упомянутые номерные знаки зарегистрированы на автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2021 года и относятся к Житомирской области. Официальная их стоимость 36 тысяч гривен.

В Инстаграме артиста есть фотографии, на которых Ткач позирует на фоне автомобиля Mercedes-Benz GLE с номерными знаками "КМ 8888 МК". Дата регистрации авто - 23.02.2023.

Видео также, по данным источников, предположительно, снято в феврале. В то же время в прокуратуре заявляют, что сделано оно было до войны.

Как писала "Страна", недавно экс-министр культуры Александр Ткаченко устроил прощальную вечеринку в музее Ханенко.

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