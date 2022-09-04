Елена Зеленская в интервью ВВС сказала, что ее оскорбляет, когда люди удивляются, как из актера-юмориста ее муж Владимир Зеленский превратился в военного лидера.

"Он тот же человек, которым я его знала всегда. Никак по-другому он бы не поступил", - говорит Елена Зеленская, заявляя, что даже будучи актером-юмористом, к войне ее супруг относился бы точно так же.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как фото Елены Зеленской в Vogue вызвало волну хейта в соцсетях.

После чего супруга президента Украины Елена Зеленская прокомментировала критику по поводу совместной с мужем фотосессии для американского журнала моды Vogue и заявила, что "это добавит баллов для Украины на международной арене". Зеленская заявила, что иногда ей неприятна форма, в которой высказывают критику, но "демократия на то и есть демократия".

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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