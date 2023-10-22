После "лакшери свадьбы" львовского экс-прокурора, стало известно, что примерно в то же время в одной из дорогих гостиниц Львовской области "Edem Resort Medical & Spa" сыграл свою роскошную свадьбу фигурант дела о "пьяных вечеринках" в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего насиловали их, снимали все на видео и выкладывали в интернет.



Организаторам "вечеринок" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины.

Одним из подозреваемых является сам жених - Олег Захар, который внес залог, чтобы выйти на свободу.

Во время празднования компания гостей пела русский рэп и разбрасывала по сцене стодолларовые банкноты.

Ведущим был известный комик студии "Квартал 95" Юрий Ткач (на одном из фото он с женихом), который ранее попал в скандал, где его на вечеринке с участием руководителей прокуратуры Житомирской области "посвятили" в рыцари. Позже Ткач в комментарии "Стране" утверждал, что видео было снято еще до вторжения.

Напомним, один из организаторов вечеринок, молодой уроженец Ивано-Франковска по имени Андрей, заявил, что "доволен популярностью" и тем, что теперь его знает вся страна.