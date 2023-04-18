Ещё одного организатора "пьяных вечеринок" в столице арестовали и назначили ему 600 тысяч залога.

Об этом сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня Киевский апелляционный суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали на видео и распространяли в сети.

22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО.

Напомним, в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что нарушал закон, чтобы собрать донаты для ВСУ.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. В своем видеообращении 1 февраля он упомянул о скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Также "Страна" рассказывала, что шестерым парням, фигурирующим в деле о насилии над девушками, вручили повестки в военкомат. А двоих организаторов вечеринок отправили в СИЗО без альтернативы залога.

Недавно одному из организаторов скандальных пьяных секс-вечеринок в Киеве увеличили размер залога до более полумиллиона гривен.