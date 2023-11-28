Суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева.

Об этом сообщают местные СМИ.

Лозанову признали виновной в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России.

В январе этого года она была включена в санкционный список украинского Совета национальной безопасности и обороны.

А летом Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По данным СБУ, она одной из первых начала оправдывать россиян за подрыв Каховской ГЭС.

Лозанова – уроженка Одессы, в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила гражданство РФ.

Весной мы сообщали, что в Украине будут заочно судить владельца и главного редактора сайта "Политнавигатор" Сергея Степанова. Его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.